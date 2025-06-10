Dünya

Avusturya’da Okul Saldırısı: 9 Ölü, Kendini Vurdu

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AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın Graz şehrindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Kronen Zeitung gazetesinin aktardığı bilgilere göre, olayda çok sayıda yaralı bulunuyor. Yaralıların çoğunluğunun öğrenciler ve öğretmenler olduğu belirtiliyor.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Bölgedeki güvenlik güçleri, saldırının ardından operasyon yapmaya başladı. Ülkenin ulusal televizyon kanalı ORF, saldırganın bir öğrenci olduğunu duyurdu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin tuvalette ölü olarak bulunduğunu ve kendisini öldürdüğünü kaydetti.

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