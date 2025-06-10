Avusturya’da Okul Saldırısı: Öğrenci 9 Kişiyi Öldürdü

AVUSTURYA’NIN GRAZ KENTİNDE SİLAHLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz şehrindeki bir okulda silahlı bir saldırı gerçekleşiyor. Kronen Zeitung gazetesi, bu olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı olduğu ve bunların çoğunun öğrenci ve öğretmen olduğu ifade ediliyor.

POLİS OPERASYONU VE SALDIRGANIN DURUMU

Avusturya polisi, bölgede hemen bir operasyon başlatıyor. Ulusal televizyon ORF, saldırganın bir öğrenci olduğunu duyuruyor. Polis, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin tuvalette ölü olarak bulunduğunu bildiriyor ve bu kişinin intihar ettiğini kaydediyor.