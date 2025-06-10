Avusturya’da Saldırı: 9 Ölü, Saldırgan Öldü

AVUSTURYA’DA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung gazetesine göre, bu trajik olayda en az 9 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralanan kişi olduğu belirtiliyor. Yaralıların büyük kısmının öğrenci ve öğretmen olduğu ifade ediliyor.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Avusturya polisi, saldırının gerçekleştirildiği bölgede operasyon başlattı. Ulusal televizyon ORF, saldırganın okulda öğrenci olduğunu açıkladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin tuvalette ölü olarak bulunduğunu duyurdu. Saldırganın kendi hayatına son verdiği bilgisi yer aldı.