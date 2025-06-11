Avusturya’daki Saldırganın Kimliği Açıklandı

TEHLİKELİ SALDIRI GRAZ’DA GERÇEKLEŞTİ

Avusturya’nın güney bölgesinde yer alan Graz kentindeki bir ortaokula yönelik bir saldırı meydana geldi. Okulda silah seslerinin duyulması üzerine derhal olay yerine ulaşan polis, okula operasyon düzenledi. Yapılan saldırıda, aralarında saldırganın da olduğu toplamda 10 kişi hayatını kaybetti. Bu üzücü olayla ilgili olarak Avusturya Başbakanı Christian Stocke, İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Stocke, “Ülkemiz için karanlık bir gün” ifadesini kullanarak, bu zor zamanlarda insan olmanın en büyük güç olduğunu dile getirdi. Yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye dileklerini ileten Stocke, duygularını paylaştı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Stocke, tüm ülke genelinde 3 gün sürecek yas ilan ettiğini belirtti. Yarın yerel saatle 10.00’da bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirileceği duyuruldu. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, saldırıda 6’sı kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiğini kesinleştirirken, saldırganın da ölmüş olduğunu söyledi. Yaralı sayısının ise toplamda 12 olduğu bildirildi.

SALDIRGAN HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Olayla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, saldırganın 21 yaşında bir Avusturya vatandaşı olduğu ifade edildi. Polis, saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiğini belirtti. Ayrıca, iki silah kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı ve bu silahların yasal olarak satın alındığı, ruhsatlarının bulunduğu kaydedildi. Saldırganın daha önce herhangi bir kaydının bulunmadığı öğrenildi.

ÖĞRENCİ STATÜSÜ VE SORUŞTURMA

Avusturya Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr, bu durumu tanımlamak için kelime bulmanın zor olduğunu dile getirerek, saldırıya uğrayan okulun ikinci bir karara kadar kapalı kalacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Karner, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu, fakat mezun olmadığını vurguladı. Soruşturmanın ise devam ettiği bilgisi verildi.