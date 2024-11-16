“Avusturya Doğalgaz Tedarikinde Sorun Yaşayacak”

AVRUPA ÜLKELERİ RUSYA TEHDİDİYLE YÜZYÜZE

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaşın sonucunda Avrupa ülkelerinin Rusya ile girmesi muhtemel olan yüzleşmenin getirdiği tehlikeler gün yüzüne çıkıyor. Bu durumu Avusturya Başbakanı kamuoyuna duyurdu. Ülkede yayımlanan haberlere göre, Gazprom’un yarından itibaren Avusturya’ya doğal gaz tedarikini durduracağı yönünde bilgiler ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine Başbakan Nehammer, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalar yaptı.

BEKLENEN BİR DURUM OLDUĞU AÇIKLANDI

Nehammer, Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV’nin Gazprom’un tedarik durdurma kararı hakkında kendisini bilgilendirdiğini belirtti. Bu durumun, Ukrayna’da savaşın patlak vermesinden itibaren öngörülen bir gelişme olduğunu ifade etti.

KİMSE SOĞUKTAN DONMAYACAK GARANTİSİ VERİLDİ

Avusturya Başbakanı, bu kış hiçbir bireyin “soğuktan donmayacağının ve hiçbir evin ısınma sorunu yaşamayacağının garantisini” verdi. Nehammer, gerekli önlemlerin alındığını belirterek, “Gaz rezervleri dolu ve yarından itibaren alternatif kaynaklardan yeterli gaz tedariki sağlanacak.” dedi.