Avusturya, Karadağ’a 100 Personel Gönderecek

AVUSTURYA’DAN KARADAĞ’A YARDIM MÜJDESİ

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Balkan ülkesi Karadağ’daki orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 100 personel göndereceklerini duyurdu. Kamu yayın kuruluşu ORF’nin aktardığı habere göre, Stocker, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Başbakan Milojko Spajic ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yangınlarla mücadele kapsamında yardım taahhüdünde bulunan Stocker, bu doğrultuda ekipman ve personel desteği sağlayacaklarını ifade etti. Avusturya’nın bu çerçevede 100 kişiyi görevlendireceğini belirten Stocker, Avrupa dayanışmasının önemini vurguladı.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Stocker, ayrıca Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini de desteklediklerini açıkladı. İki ülke arasında Avusturyalı şirketlerin Karadağ’daki altyapı projelerine katılımını öngören 10 milyar avro değerinde bir ekonomik işbirliği anlaşması da imzalandı. Başbakan Spajic, yangınların kontrol altına alınamadığını ve Avusturya’nın yardım göndereceğini belirterek, “Karadağ bugünlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ordu başta olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada. Uluslararası yardım talep ettik,” dedi.

YANGINLARIN KONTROLÜ VE AB ÜYELİK HEDEFİ

Yangınlara müdahalenin sürdüğünü aktaran Spajic, polisin yangınların kasten çıkartıldığına dair bilgiye sahip olduğunu belirtti. Ekonomik işbirliğinin güçlenmesi adına anlaşmalar imzalandığını ifade eden Spajic, Karadağ’ın AB’ye üyelik sürecindeki tüm fasılları 2026’nın sonuna kadar kapatmayı planladıklarını dile getirdi. Spajic, ülkelerinin AB üyelik sürecinde bölgede lider konumda olduğunu belirterek, “Gereken tüm reformları yerine getirmeye çalışıyoruz. Her aday ülkenin yapması gereken adımları gerçekleştirdik. Bölgede bizim sunduğumuz örneği takip eden başarılı olur,” şeklinde değerlendirmede bulundu.