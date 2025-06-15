Axios’tan Barak Ravid, Hamaney’in öldüğünü aktardı

HAMANEY İLE İLGİLİ GÜNDEMDEKİ SORULAR

Axios’tan Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda “bir ABD’li yetkilinin kendisine İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü saldırılarda Hamaney’i öldürme fırsatı doğduğunu söylediğini” aktardı. Hamaney’in durumuna dair sorular gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast düzenleme planlarını engellediği öne sürüldü.

TRUMP’IN SUİKAST PLANA KARŞI TAVRI

Ravid’e bilgi veren bir ABD’li yetkili, “ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in İran lideri Hamaney’e suikast yapma ihtimaline açık şekilde karşı çıktığını” ifade etti. Adı açıklanmayan yetkili, “İranlılar bir ABD’liyi öldürmedi ve siyasi liderlerin öldürülmesi masada bile olmamalı” şeklinde konuştu. ABD’de bazı yetkililer de İsrail’in, son dönemde Hamaney’i hedef almak için güvenilir planlar geliştirdiğini Trump yönetimine bildirdiklerini ancak Trump’ın bu planı açıkça reddettiğini belirtti.

TRUMP YÖNETİMİNİN STRATEJİSİ

Trump yönetiminin, İsrail’in İran’ın nükleer programını etkisiz hale getirme amaçlı saldırılarının daha büyük çatışmalara yol açmasını önlemeye çalıştığı ifade edildi. Hamaney’i öldürme planının, mevcut çatışmayı alevlendirecek bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi. CBS’e konuşan ABD’li yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamaney’e suikast düzenlenmesi için fırsatlar olduğunu belirttiği ancak Trump’ın bunun “iyi bir fikir” olmadığını söyleyerek reddettiğini aktardı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SONUÇLARI

Netanyahu, Fox News’e verdiği bir röportajda, Hamaney’e suikast izni konusunda Trump’ın tutumunu “Bir sürü yanlış haber var, bunlara girmeyeceğim.” diyerek geçiştirdi. İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri başta olmak üzere geniş kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Sivil kayıplar ise toplamda 128 olarak belirtildi. İran ordusunun karşı saldırısında ise 14 kişi yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in eylemlerini kınadı.