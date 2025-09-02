Ay Tutulması Başlıyor! Türkiye’den Gözlemlenecek

TAM AY TUTULMASI YAŞANACAK

7 Eylül akşamı, yılın ikinci ve son tam ay tutulması gökyüzünde gerçekleşiyor. Bu olay, birçok bölgede “kanlı ay” manzarası ile izleyicileri etkileyecek. Yaklaşık 82 dakika süren tam tutulma evresi, yılın en uzun ve çarpıcı gök olayları arasında bulunuyor. Tam ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesi ile oluşuyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği anda tamamen kararmak yerine kırmızı bir renge bürünüyor. Bu renk değişimi, “Rayleigh saçılması” adı verilen fiziksel bir süreçten kaynaklanıyor. Güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi tonlar atmosferde dağılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışıklar Dünya gölgesine yöneliyor ve Ay’ın yüzeyine yansıyor.

Mart ayında gerçekleşen ilk tutulma ABD’den net bir şekilde gözlemlenmişti. Ancak bu sefer Amerika kıtası bu durumu kaçıracak. Eylül’deki tutulmanın “tam evresi”, yani Ay’ın tamamen Dünya gölgesine girdiği ve kırmızıya dönüştüğü an Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan izlenebilecek. Tam tutulma zamanları bazı önemli şehirlerde şöyle olacak:

– Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

– Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

– Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

– Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLEME

Kanlı Ay tutulması, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Tutulma yerel saat ile yaklaşık 18:30-19:30 aralığında izlenebilecek. Tam evrelerin saatleri şöyle:

– Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

– Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

– Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tam evre öncesinde ve sonrasında Ay, kısmi tutulma durumunda gölgenin içinden geçiyor. Bir sonraki tam ay tutulması ise Mart 2026’da gerçekleşecek. Bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye üç gün kala yaşanacak. Bu nedenle Ay, normalden biraz daha büyük görünecek. 7 Eylül’den sonraki bir diğer tam ay tutulması Mart 2026’da gözlemlenecek ve Kuzey Amerika, Avustralya ile Doğu Asya’dan izlenebilecek.