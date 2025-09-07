Ay Tutulması Namazı Nedir, Nasıl Kılınır?

AY TUTULMASI NAMAZI SORUSU

Özellikle İslam dininde ay tutulması esnasında kılınan özel bir namazın varlığı merak edilen konular arasında yer alıyor. “Ay tutulması namazı var mı, nasıl kılınır?” soruları sıkça gündeme geliyor. Bu bağlamda, “Husûf namazı nedir, nasıl kılınır?” soruları da merak ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasında bulunduğu ve Dünya’nın gölgesinin Ay üzerine düştüğü bir gök olayıdır. Bu olay yalnızca Dolunay döneminde gerçekleşebiliyor. Bu durum, Ay’ın Dünya’nın tam arkasında ve Güneş’in karşısında bulunmasını gerektiriyor. Ay tutulmasının üç farklı türü vardır:

1. Tam Ay Tutulması: Ay, Dünya’nın tam gölgesinden geçiyor ve bu sırada kızıl renkte görünerek “Kanlı Ay” olarak adlandırılıyor.

2. Kısmi Ay Tutulması: Ay’ın bir kısmı Dünya’nın gölgesine giriyor, böylece Ay’ın bir kısmı kararmış olarak gözleniyor.

3. Yarı Gölgeli (Penumbral) Ay Tutulması: Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçiyor. Bu durumda Ay çok hafif kararıyor ve çıplak gözle fark edilmesi zor oluyor.

AY TUTULMASININ GÖRÜNME ŞARTLARI

Ay tutulması her Dolunayda gerçekleşmiyor. Bunun sebebi, Ay’ın yörüngesinin Dünya’nın yörünge düzlemine yaklaşık 5° eğik olmasından kaynaklanıyor. Sadece Ay, Dünya ve Güneş’in tam olarak aynı hizaya geldiği zamanlarda bu olay meydana geliyor.

TAM AY TUTULMASI GÖRÜNTÜSÜ

Ay tutulması esnasında Ay, Güneş’ten gelen ışınların Dünya atmosferinden kırılması nedeniyle kızıl-turuncu tonlarda görülüyor. Bu durum, tam ay tutulmasını gökyüzünde oldukça etkileyici bir görsel şölen haline getiriyor. Hadis kitaplarında ay tutulması namazıyla ilgili bazı rivayetler bulunuyor. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.