Ay Yarı Ştı Kızışıyor: ABD’nin Planında Neler Var?

ABD’NİN NÜKLEER REAKTÖR PLANI

ABD, Çin ve Rusya arasındaki Ay yarışı hızlanıyor. NASA, bu ay yaptığı duyuruda, jeopolitik rakiplerinden önce Ay yüzeyine bir nükleer reaktör yerleştirme planını hızlandırdığını açıkladı. Bu proje, enerji üretiminin yanı sıra Ay yüzeyinde belirli alanları kapsayan bir “girilmez bölge” (keep-out zone) oluşturma olasılığını da gündeme getiriyor.

ULUSAL GÜVENLİK VE UZAY KONTROLÜ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, bu planın ulusal güvenlik amacıyla Ay’da bir üs kurmayı da içerdiğini vurguladı. Duffy, “Uzay barış içindir ama kötü amaçlarla da kullanılabilir. Uzayı kontrol eden, Dünya’yı da kontrol eder” şeklinde bir açıklama yaptı.