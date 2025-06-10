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Ay Yıldız Kafe Açıldı, Hükümlü Ürünleri

KIRŞEHİR’DE YENİ GIDA PROJESİ AÇILDI

Kırşehir’de, hükümlüler tarafından üretilen gıda ürünlerinin satılacağı “Ay Yıldız Kafe” devreye girdi. Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından hayata geçirilen bu proje ile kurum bahçesinde bir kafeterya ve restoran oluşturuldu. Hükümlülerin ürettiği ürünler, halkın hizmetine sunuluyor.

YENİ İŞKOLU FAALİYETTE

Restoran, oto yıkama ve hükümlülerin el emeği ile ürettiği ürünlerin satıldığı bir mağaza, İşyurdu Sosyal Tesisleri’nde yeni bir işkolu olarak faaliyete geçiyor. Ay Yıldız Kafe, hükümlüler tarafından üretilen kahve çeşitleri, yaz mevsimine özel soğuk içecekler ve modern tatlılarla öne çıkıyor. Ayrıca, oyun parkı, dinlenme alanları ve uygun fiyatlarla dikkat çekiyor.

HİZMET SAATLERİ

Kafeterya ve restoran 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Güvenilir hizmet anlayışı ve doğasıyla misafirlerini ağırlayan mekan, beğeni topluyor.

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