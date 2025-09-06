Ay-Yıldızlı Takım, Montella İle Başarı Kazanıyor

TEKNİK DİREKTÖR VINCENZO MONTELLA’NIN BAŞARILARI

Ay-Yıldızlı takım, teknik direktör Vincenzo Montella ile istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 16 yıl aradan sonra Milli Takım’ı EURO 2024’e götüren ve çeyrek finalde mücadele ettiren Montella, tarihte ilk kez Uluslar A Ligi’ne yükselmeyi başardı. Dünya Kupası elemelerine 24 yıllık bir özlemin ardından galibiyetle başlayan Montella’nın sürdüğü bu performans, dikkat çekiyor.

SON 15 YILDAKİ EN İYİ PERFORMANS

51 yaşındaki teknik adam, resmi maçlar açısından son 15 yıl içinde A Milli Takım’da görev yapan 7 teknik direktör arasında en iyi istatistiklere sahip durumda. Montella, Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplam 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 2.11 puan ortalaması yakaladı. Bu performans, onu önceki teknik direktörlerden Alman Stefan Kuntz’u (2.06) geride bırakıyor.

GEÇMİŞTEKİ TEKNİK DİREKTÖRLERLE KARŞILAŞMA

Montella, Mircea Lucescu (0.90), Abdullah Avcı (1.16) ve Guus Hiddink (1.50) gibi isimleri geride bıraktı. Türk futbol tarihinde önemli başarılara imza atan Fatih Terim (1.79) ve Dünya Kupası 3.’lüğü kazanan Şenol Güneş’i (1.60) de geride bırakarak, takımın geleceği açısından umut verici bir tablo çiziyor.