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Ay-Yıldızlılar, 7 Haziran’da Oynayacak

AY-YILDIZLI TAKIMIN ANTRANMAN PROGRAMI

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, ilk 15 dakikası basına açık olacak şekilde bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar. Ardından saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston kentine seyahat edecekler.

KAMP VE HAZIRLIK MAÇI DETAYLARI

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile gerçekleştireceği özel maçlar çerçevesinde, ABD’deki kamp programına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Millî takım, 3-6 Haziran tarihleri arasında MLS takımlarından New England Revolution’ın Foxborough kentindeki tesislerinde yapacağı antrenmanlarla ABD ile oynanacak özel maça hazırlanacak. 6 Haziran’da, saat 11.15’te Foxborough’da resmi antrenman ile kamp hazırlıklarını tamamlayacak Ay-Yıldızlılar, öğleden sonra kara yolu ile maçın gerçekleşeceği Hartford kentine hareket edecek.

BASIN TOPLANTISI VE MAÇ TARİHİ

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir millî futbolcu, aynı gün saat 19.15’te karşılaşmanın yapılacağı Pratt & Whitney Stadyumu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı öncesinde takımdaki oyuncular kısa bir yürüyüş yapacak. ABD – Türkiye özel maçı, 7 Haziran Cumartesi günü East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu’nda, Türkiye saati ile 22.40’ta başlayacak.

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