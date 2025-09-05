Ay-Yıldızlılar, Gürcistan’ı Yendi. Türkiye, İspanya’yı Hedefliyor. Lamine Yamal Oynayacak Mı?

Ay-Yıldızlılar, Gürcistan karşısında Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Türkiye, şimdi de İspanya ile oynayacağı maçta zafer kazanarak moral bulmayı ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler bu önemli müsabakanın kadrosunu büyük bir heyecanla bekliyor.

GURCİSTAN MAÇINDAN SONRA İSPANYA’YA HAZIRLIK

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçını Gürcistan’a karşı dış sahada yaptı ve 3-2’lik skorla galip geldi. Ay-Yıldızlılar, ikinci sınavında ise Konya’da İspanya ile karşılaşacak. Türkiye ile İspanya’nın kapışması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın canlı yayın hakları TV8’de yer alacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Milli Takım, Gürcistan mücadelesinin hemen ardından direkt olarak Konya’ya geçerek İspanya maçına hazırlanmaya odaklandı. Antrenman çalışmaları, 5 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapılacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda basın toplantısı yapacak. Aynı gün saat 20.30’da ise Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını statta gerçekleştirecek. Milli takım kafilesinin İspanya ile oynanacak kritik karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönüş yapması bekleniyor. Lamine Yamal’ın Türkiye ile İspanya mücadelesinde oynaması öngörülüyor.