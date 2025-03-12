Ayağındaki Yabancı Maddeyi Geç Fark Etti

AYAĞINDAKİ YARADA ÇİVİ PARÇASI

Konya’da yaşayan Yasin Ece, 4 ay önce yürürken ayağında meydana gelen şişlik ve rahatsızlık nedeniyle Farabi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontroller sırasında, Ece’nin ayağındaki yarada çivi ile girmiş bir terlik parçası bulundu. Terlik parçası çıkarıldığında, Ece önemli ölçüde rahatladı. Ece, “Ayağımın içinden çıkan parçayı görseniz ‘Nasıl fark edilmemiş?’ dersiniz. Büyük bir terlik parçası. Yaklaşık 4 aydır yürümeyi unuttum, topalladım. Erkek kuaförüyüm, mesleğimi yapamadım,” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SIRASINDA TERLİK PARÇALARI BULUNDU

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, hastaya yönelik tetkik ve muayenelerin sonrasında yarada bir yabancı cisim olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Ameliyata alınan Ece’nin ayağındaki yaradan terlik parçaları çıkarıldığını belirten Arazi, “Bu parçaları çıkardıktan sonra hastamızın şikayetleri azaldı. Bu tip yaralanmalarda o bölgeye yabancı bir cisim girebilir. Vücudumuz bunlara karşı hassastır. Hastamız 4 ayın ardından tamamen sağlığına kavuştu ve yarası iyileşti,” dedi.