Ayak Sağlığı ve Doğru Ayakkabı Seçimi

AYAK SAĞLIĞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Günlük yaşamda sıkça göz ardı edilen ayak sağlığı, zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor. Podogolog Beste Altınordu, Meral Karadağ ile gerçekleştirdiği programda ayak bakımı, doğru ayakkabı seçimi ve özellikle diyabet hastaları için faydalı bilgiler paylaştı. Altınordu, ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. “Ayakkabı seçerken her zaman en uzun parmağımıza göre seçmemiz gerekiyor” diyen Altınordu, nefes alabilir ayakkabıların daha sağlıklı bir seçim olduğunu belirtti. Yüksek topuklu ayakkabıların uzun süre giyilmesinin ayak yapısına zarar verebileceğini de ifade etti.

DİYABET HASTALARI İÇİN KETEN BAKIMI

Diyabet hastalarının ayak sağlığına özel bir dikkat göstermesi gerektiğini vurgulayan Altınordu, “Diyabet hastalarında podolojik takip ve bakım, amputasyon riskini azaltır” dedi. Ayaklarda oluşabilecek yaralar ve nasırların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan uzman, hastaların destekli ve yumuşak tabanlı ayakkabılar giymeleri gerektiğini ifade etti.

GÜNLÜK AYAK BAKIMINI İHMALETMEK GEREKEN BİR KONU

Altınordu, günlük ayak bakımının önemini de dile getirdi. “Ayaklarımızı günde bir kere mutlaka yıkamamız gerekiyor” diyen Altınordu, özellikle mantar tedavisi gören kişilerin ayakkabı, çorap ve terliklerini düzenli olarak temizlemeleri veya değiştirmeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, protez tırnak kullanımının ince tırnaklara zarar verme potansiyeli olduğuna dikkat çekti.