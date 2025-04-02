Ayakkabı Atölyesindeki Yangın Kontrol Altında

ŞANLIURFA’DA YANGIN ÇIKTI

Şanlıurfa’da bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, yangın Eyübiyye ilçesinde bulunan Şıhmaksut Mahallesi’nde patlak verdi. İddialara göre, yangın elektrik kontağından kaynaklı olarak başladı ve kısa süre içinde tüm atölyeyi sardı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası atölyede maddi hasar meydana geldi ve atölye kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından yangınla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.