Ayakkabı Çalarken Yakalandı, Güvenlik Kamerasında

AYAKKABI HIRSIZLIĞI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Nevşehir’de bir apartmanda yaşanan çöp toplama olayı esnasında, temizlik işinde çalışan yabancı uyruklu bir kişinin ayakkabı çaldığı belirlendi. Olay, Cevher Dudayev mahallesindeki bir sitede meydana geldi. İddialara göre, temizlik firmasında görevli olan şahıs, çöp arabası ve çöp kovasıyla apartmana giriş yaptı.

PİYASADA DOLAŞIRKEN ÇALDI

Bir süre boyunca apartmanın birinci katında dolaşan kişi, daha sonra bir dairenin önünde bulunan ayakkabıları poşete koydu. Ardından, çöp arabasına saklayarak oradan uzaklaştı. Hırsız, apartmanın giriş katında geçirdiği süre zarfında gözüne kestirdiği başka bir ayakkabıyı da çöp kovasına yerleştirip çaldıktan sonra, apartmandaki çöpleri toplamadan olay yerini terk etti. Tüm bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

APARTMAN SAKİNLERİ DURUMDAN HABERDAR OLDU

Olayı fark eden apartman sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek durumu temizlik firmasıyla paylaştı. Çalınan ayakkabıların bedelini firma karşıladığı için, apartman sakinleri şikayetçi olmaktan vazgeçti.