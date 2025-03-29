Ayakkabı Tamircilerine Bayram Öncesi Yoğun İlgi

BAĞRIMIZA DÜŞEN TALEP ARTIYOR

Eskişehir’de ayakkabı tamirciliği yapan esnaf, bayram dönemi yaklaşırken ayakkabılarını boyatmak isteyen vatandaşların kendilerine yöneldiğini bildirdi. Ramazan Ayı kapsamında başlayan 9 günlük resmi tatilin etkisiyle bayram öncesi alışverişin hareketlendiği görülüyor. Özellikle bayrama bir gün kala kentin merkezindeki esnaf işlerinin yoğunlaştığını belirtiyor. Ayakkabı tamircileri de bu yoğunluktan nasibini alırken, vatandaşların temiz ayakkabılarla bayram ziyareti yapmak istemesi talebi artırıyor.

HAREKETLİLİK MEMNUNİYET YARATTI

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan 35 yıllık ayakkabı tamircisi Ömer Uslu, “Baharın gelmesiyle birlikte işlerde bir hareketlenme oldu. Bayram da tam kışın bitimi ve yazın başlangıcına denk geldiği için insanlar ayakkabı değişimine yöneliyor. Bottan ayakkabıya, hatta sandaletlere geçiş yapıyorlar. Şu anda hem bot hem de terlik tamiri için gelenler var.” dedi. Uslu, normal bir ayakkabıyı 70 liraya boyadıklarını, vatandaşların spor ayakkabılarını çamaşır makinesinde yıkama eğiliminde olduklarını fakat her spor ayakkabının makinede yıkanmadığını belirtiyor. “Kumaşına göre dikkat edilmeli, yoksa parçalanıyor. Makinede yıkanan ayakkabılar bozulduğunda düzeltmek çok daha zor oluyor.” ifadelerini kullandı.