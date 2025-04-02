Ayakkabı Tamirciliğini 63 Yıldır Sürdürüyor

AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ TARİHİ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, ayakkabı tamirciliğine 14 yaşında başlayan Salih Karadeniz, 63 yıllık tecrübesiyle 3,5 metrekarelik dükkanında eskiyen ayakkabıları onarıyor. Kendini “son kale” olarak tanımlayan Karadeniz, mesleğin giderek kaybolduğunu düşünüyor. Fabrikasyon üretimin artmasıyla birlikte ayakkabı tamirciliğine olan ilginin azaldığını ifade ediyor.

MESLEĞİN ZORLUKLARI VE DEĞİŞEN ŞARTLAR

Karadeniz, “Bu mesleği 1962 yılından beri yapıyorum. Ekonomik şartların kötü olması, insanların bu mesleği küçümsemesi ve imalatın yok olmasından dolayı bu mesleğe ilgi azalıyor. Fabrikasyon ayakkabı üretimi nedeniyle ayakkabıcılara talep azaldı.” diyerek, çırak yetişmemesi nedeniyle mesleğin geleceğinden endişe duyduğunu belirtiyor. Çıraklık döneminde paranın öneminin olmadığını, önemli olanın sanatı öğrenmek olduğunu vurguluyor.

AYAKKABI TAMİRİNE TALEP

Salih Karadeniz, ekonomik zorluklar nedeniyle insanların yeni ayakkabı almak yerine tamiri tercih ettiğini aktarırken, “Ayakkabı tamir fiyatları malzemenin kalitesine göre değişiyor. 400 TL’ye kadar tamir yapılabiliyor. Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar yeni ayakkabı almak istemiyor.” diye ekliyor. Alınan ayakkabıların onarılmasının daha uygun maliyetli olduğunu düşünen müşteriler, bütçeleri nedeniyle tamir yaptırmayı tercih ediyor.