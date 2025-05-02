Ayakkabı Üreticileri, Tarifelerden Muafiyet Talep Ediyor

ABD’NİN AYAKKABI ÜRETİCİLERİNDEN TRUMP’A MEKTUP

ABD’deki önde gelen ayakkabı üreticileri ve perakendecileri, ABD Başkanı Donald Trump’tan ayakkabı ürünlerinin karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutulmasını istiyor. Adidas, Columbia, Crocs, Nike, Skechers, Toms ve Under Armour gibi markaların bulunduğu grup, bu konuda Trump’a ortak bir mektup gönderdi.

AYAKKABI İŞLETMELERİ TEHDİT ALTINDA

Mektupta, ayakkabı işletmelerinin ciddi maliyet artışları ile “varoluşsal” bir tehdit ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Mektupta “ABD’nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz.” deniliyor.

KAPANMA RİSKİ VE STOK AZLIĞI

Ayrıca, yüzlerce işletmenin kapanma riski ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Çok sayıda siparişin askıya alındığı ve ABD’li tüketiciler için ayakkabı stoklarının yakında tükenebileceği konusunda uyarıda bulunuluyor. Mektupta, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin mevcut yüksek vergilerin üzerine eklendiği ve birçok Amerikan ayakkabı şirketinin yüzde 150 ila yüzde 220 arasında gümrük vergisi ödeyeceği aktarılıyor.

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELER ETKİLENİYOR

Düşük ve orta gelirli ailelere uygun fiyatlı ayakkabı üreten birçok şirketin, yüksek tarifeleri absorb edemeyeceği ya da maliyetleri tüketiciye yansıtamayacağı vurgulanıyor. Mektupta, eğer karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muafiyet sağlanmazsa bu şirketlerin kepenk indireceği ifade ediliyor.