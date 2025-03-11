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Ayancık’ta Ahşap Ev Yangında Küle Döndü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Sinop’un Ayancık ilçesindeki eski bir ahşap ev, meydana gelen yangında tamamen yandı. Ayancık Cevizli Mahallesi’nde bulunan iki katlı bu eski bina, olayın gerçekleştiği sırada alevlerle kaplandı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin hızla yayıldığı bu yapıya müdahale etti. Ancak yangının kontrol altına alınmasına rağmen, eski ahşap ev yanarak küle döndü. Bu olayın ardından yangınla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.

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