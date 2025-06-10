Ayancık’ta Yangın Söndürüldü, Bina Yandı

KERESTE FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Sinop’un Ayancık ilçesinde bir kereste fabrikasının yemekhane bölümünde yangın meydana geldi. Pazarcık köyünde bulunan fabrikada çıkan yangını, dumanları fark eden çalışanlar bildirdi. Bunun üzerine Ayancık ve Sinop Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler olay yerine yönlendirildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonucu yemekhane binası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili bilgi almak üzere Kaymakam Ahmed Çelik de afet bölgesine intikal etti.