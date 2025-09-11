Ayanis Kalesi’nde Kazılar Devam Ediyor

Ayanis Kalesi’nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

VAN’da, yaklaşık 2700 yıl önce Urartu Kralı 2’nci Rusa tarafından inşa edilen Ayanis Kalesi’nde kazı faaliyetleri sürüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, 2 yıl önce kalede bulunan insan iskeletinin önemli olduğuna dikkat çekti. Kafatasındaki karbonlaşmış beyin dokusunun tespit edildiğini belirten Işıklı, “Doğu Anadolu’da ilk defa böyle bir kalıntıyla karşı karşıya kaldık. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü laboratuvarlarında DNA analizleri yapılıyor. Sonuçlar, Urartu soylularının genetik kökenlerine dair önemli bilgiler sağlayabilir” dedi.

Urartu Mirasını Yansıtan Önemli Bir Kale

Van Gölü’ne hakim bir tepe üzerinde yer alan Ayanis Kalesi, süslemeleri ve mimari yapısıyla Urartu dönemine ait kıymetli veriler sunuyor. Yaklaşık 38 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle aralıksız kazı çalışmaları yapılırken, Prof. Dr. Işıklı’nın başkanlığında yürütülen bu kazılarda kayda değer bulgular ortaya çıkıyor. Ayanis’in, Urartu arkeolojisinin en uzun süreli kazılarından biri olduğunu ve Urartu’nun son büyük yerleşimi olduğunu ifade eden Işıklı, “38 yıldır süren bu kazılar sadece Urartu değil, aynı zamanda Türkiye ve dünya arkeolojisi açısından da büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Kale, Bir Şehir Olarak Tanımlanıyor

Prof. Dr. Işıklı, Ayanis’i yalnızca bir kale olarak değil, aynı zamanda bir kent olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kalenin, Urartu krallığının sanatsal ve teknolojik birikimini yansıttığını belirterek, dünyada Urartu mirasını paylaşan belli başlı ülkeler bulunduğunu, bunun başında Türkiye’nin geldiğini vurguladı. “Aynı zamanda dili de buraya ilk defa Urartu getiriyor. Milattan önce 9’uncu yüzyılın ortalarında ilk Urartu yazıtlarıyla, bölge yazılı gelenekle de tanışıyor” ifadelerini kullandı.

Görkemli Kerpiç Mimarisi Gözler Önüne Seriliyor

Prof. Dr. Işıklı, 12 yıldır kazı başkanlığını yürüttüğünü, son 10 yıldır kazıların büyük ölçüde tapınak alanında sürdüğünü belirtti. Bu yıl kuzey odalarda 6 metreye kadar korunmuş anıtsal kerpiç mimariyi gün yüzüne çıkardıklarını, bu yapıların dünya üzerinde en iyi korunmuş kerpiç mimari örnekleri arasında yer aldığını söyledi. “Diğer Urartu merkezlerinin çoğundan farklı olarak, burada çok iyi kerpiç mimariyle karşılaşıyoruz” dedi.

Önemli İskelet Buluntusu ve Beyin Dokusu

Kazılarda bulunan iskeletin Ayanis Kalesi’ndeki ilk insan iskeleti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Işıklı, iskeletin 18 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu düşündüklerini aktardı. İskeletin çevresinde bulunan mühür ve takıların sosyal statü hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Kafatasında yer alan karbonlaşmış beyin dokusunun çok nadir rastlanan bir durum olduğunu söyleyen Işıklı, “Beyin dokusunun korunmuş olması dünya çapında dikkat çeken bir buluntu. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü laboratuvarlarında DNA analizleri yapılıyor” diye ekledi.

Artan Ziyaretçi Sayısı Hedefleniyor

Bu yıl iki büyük proje üzerinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Işıklı, yürütülen koruma projeleriyle tapınak alanının gezilebilir bölüm oranının yüzde 75’e çıkarılmasını amaçladıklarını açıkladı. Bakanlık ve Van Valiliği’nin desteklediği projeler çerçevesinde, kerpiç yapıların korunarak daha fazla ziyaretçiye açılması planlanıyor. “Ziyaretçilerimiz artık tapınak alanında daha fazla mekanı gezebilecek ve Urartu ile ilgili daha fazla bilgi edinme şansına sahip olacaklar” dedi.