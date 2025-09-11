Ayanis Kalesi’nde Kazılar Devam Ediyor

Ayanis Kalesi’nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Van’da, Urartu Kralı 2’nci Rusa tarafından 2700 yıl önce inşa edilen Ayanis Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, kalede 2 yıl önce bulunan insan iskeletinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Kafatası içinde karbonlaşmış beyin dokusu parçalarının tespit edilmesi ise dikkat çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Prof. Dr. Işıklı, “Doğu Anadolu’da ilk defa böyle bir kalıntıyla karşı karşıya kaldık. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü laboratuvarlarında DNA analizleri yapılıyor. Sonuçlar, Urartu soylularının genetik kökenlerine dair önemli bilgiler sağlayabilir” diye konuşuyor.

Ayanis Kalesi’nin Tarihî Önemi

Van Gölü’ne bakan bir tepe üzerinde yer alan Ayanis Kalesi, süslemeleri, mimarisi ve kalıntılarıyla Urartu dönemine dair önemli bilgiler sunuyor. Sürekli olarak kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 38 yıldır aralıksız sürdürülüyor. Kazılara Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlık ediyor. Ayanis, Urartu arkeolojisinin en uzun soluklu kazısı olmasıyla biliniyor ve aynı zamanda Urartu’nun son büyük yerleşimi olarak tanımlanıyor. Kalenin Van merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede ve Van Gölü’nün en güzel koylarından birine hakim noktada bulunması onun değerini artırıyor. Prof. Dr. Işıklı, “38 yıldır süren bu kazılar sadece Urartu değil, aynı zamanda Türkiye ve dünya arkeolojisi açısından da büyük önem taşıyor” ifadelerini kullanıyor.

Kazılarda Çarpıcı Bulgular Ortaya Çıkıyor

Prof. Dr. Işıklı, Ayanis Kalesi’nde gerçekleştirilen kazıların çok izole ve korunaklı bir yapı olduğunu belirtiyor. Kalenin hem sanatsal hem de teknolojik açıdan Urartu krallığının tüm birikimini yansıttığını vurguluyor. Sadece bir kale olarak değil, bir kent olarak tanımladıkları Ayanis, arkeoloji dünyası için gurur verici bir noktada bulunuyor. Prof. Dr. Işıklı, “Buradaki her şey, bir Urartu yerleşimi olarak büyük önem taşıyor” diyor.

İskelet Buluntusu ve Koruma Projeleri

Kazılarda bulunan insan iskeletinin ise 18 yaşında bir erkek Urartu soylusuna ait olduğu düşünülüyor. İskeletin çevresinde bulunan mühür ve takılar, sosyal statü açısından önemli bir ipucu sunuyor. Kafatasında yer alan karbonlaşmış beyin dokusu parçaları, dünyada çok nadir rastlanan bir buluntu. Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan DNA analizleriyle Urartu soylularının genetik kökenlerine dair sonuçların gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Ayanis’te yürütülen koruma projeleri, tapınak alanının gezilebilir bölüm oranını artırarak ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor. Prof. Dr. Işıklı, “Ziyaretçilerimiz artık tapınak alanında daha fazla mekanı gezebilecek, Urartu ile ilgili daha fazla bilgi alma şansına erişecekler” ifadelerini kullanıyor.