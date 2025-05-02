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Ayaş’ta İtfaiye Aracı Sel Sularına Kapıldı

SEL SULARININ ETKİSİYLE ARAÇ KANALA DÜŞTÜ

Yağışların etkili olduğu Ankara’nın Ayaş ilçesinde, seyir halindeki bir itfaiye aracı sel sularına kapıldı. Ayaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait itfaiye aracını kullanan Macit Kömürcü, temizlik çalışması için gittiği ilçeye 30 kilometre mesafedeki Gençali Mahallesi’nde, su seviyesinin yükseldiği bir kanala düştü.

KURTULMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kömürcü, kanaldaki sel sularına kapılan araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Olayın gerçekleştiği an ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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