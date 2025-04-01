Ayasofya Camii’nde Ramazan Bayramı Yoğunluğu

ZİYARETÇİ AKINI YAŞANIYOR

Trabzon’daki Ayasofya Cami, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. 28 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılan cami, yaklaşık iki yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından ibadete açıldı. Yurdun dört bir yanından gelen misafirlerin yanı sıra Arap turistler de bu tarihi yapıya büyük ilgi gösteriyor.

GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR

Cami bahçesindeki çiçekler, ziyaretçilerin gözünde güzel bir görüntü sunuyor ve beğeni topluyor. Ziyaretçilerden Abdullah Kabaca, buraya ilk kez geldiğini belirterek, “İlk kez geliyorum. Tarihi açıdan çok önemli, çok hoş bir yapı. Çok beğendim. Bayram dolayısıyla Karadeniz turu yapıyoruz. İlleri de kısmet olursa tekrar gelmeyi düşünüyorum” diyor.

İSTANBUL’DAKİ AYASOFYA İLE KARŞILAŞTIRMA

Başka bir ziyaretçi Mustafa Güvey ise, “İstanbul’dan buraya ilk kez geldim. Geldiğime değdi. Rehberimizden niçin yapıldığıyla alakalı da bilgi aldım öğrenmiş oldum. İstanbul’daki Ayasofya bayağı büyük, aralarında boyut farkı var. Burada daha küçüğü yapılmış. Tekrar gelmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

TARİHİ GÜZELLİKLER VE DENİZ MANZARASI

Ziyaretçilerden Musab Soycan, tarihi yapıyı beğendiğini söyleyerek, “Van’dan geldim. Tarihi açıdan çok güzel. Daha sonra ailemle birlikte tekrar gelmeyi düşünüyorum” şeklinde konuşuyor. Ebru Uman ise, “Özellikle konum olarak denize bakıyor olması çok güzel. Buraya gelmeden önce internetten olumlu bilgiler edinmiştim, oradan takip edip geldik. Trabzon’a ayrı bir sevgim var” diyor.