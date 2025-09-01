Ayasofya Güçlendirme Ve Koruma Projeleri Devam Ediyor

KORUMA SEFERBERLİĞİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde yürütülen çalışmalar, yalnızca bir restorasyon değil, bilim, sanat ve mühendisliğin buluştuğu büyük bir koruma seferberliği olarak öne çıkıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu süreç, alanında yetkin akademisyenlerden oluşan bir bilim kurulunun denetiminde ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden ibadete açılışının 5’inci yıl dönümünde, devam eden koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları yürüten bilim kurulu üyeleri ve yetkililerle yaptığı incelemeden sonra basın açıklaması yapan Bakan Ersoy, camide çeşitli konularda bilgiler verdi. Bu çalışmaların, Ayasofya’nın hem manevi hem kültürel miras olarak geleceğe taşınmasının önemine değindi.

ORTAK MİRASI KORUMAK

Bakan Ersoy, “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve öncülüğü sayesinde yeniden ibadete açılışının 5’inci yıl dönümünü kutluyoruz. 24 Temmuz 2020’de hayata geçirilen tarihi kararla yeniden ümmetin kalbi olan Ayasofya’yı koruma gayretimiz devam ediyor. Zaman içerisinde birçok önemli adım attık ve atmaya devam ediyoruz. 15 asırdır ayakta kalan, tarih boyunca yıkıma uğramış olan Ayasofya’yı gelecek nesillere en doğru şekilde emanet etmek için birlikte çalışıyoruz. Güvenlik anlamında da teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz” dedi.

YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ

Bakan Ersoy, alınan yeni güvenlik önlemleri hakkında da bilgi verdi. “Camimizde 300 fiziki güvenlik görevlisinin yanı sıra yapay zeka destekli bir güvenlik sistemi oluşturduk. Artırılan kamera sayısıyla olası sorunlara hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz. Olası bir olumsuz durumda ekranlar, personele hemen uyarılar veriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Çalışmalarımızı ‘koruma, onarım ve güçlendirme’ temelinde üç başlık altında yürütüyoruz. İlk aşamada, mimari elemanlardaki hasarları gidermiş ve bozulan yerlerde önleyici müdahalelerde bulunmuştuk. Ahşap, sıva ve mermer yüzeylerdeki hasarları onardık” şeklinde konuştu.

YAPISAL İZLEME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Çalışmalar kapsamında Ayasofya’nın yapısal izleme sürecine de dikkat eden Bakan Ersoy, “1991’den beri sensörlerle izlenen caminin yapısal hareketleri ve nem oranları kayıt altına alınıyor. Ayasofya’nın yer altı kısmındaki etüt ve temizleme çalışmaları da tamamlandı. Diğer taraftan, külliyenin estetik bütünlüğünü vurgulamak için çeşitli restorasyon projeleri de gerçekleştiriyoruz” dedi.

2023 YILI ÇALIŞMALARI

Bakan Ersoy, 2023 yılında başlayan ikinci etap restorasyon sürecine dair de bilgi vererek, “Minareler ve dış cepheler üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Ana kubbe ile ilgili güçlendirme ihtiyaçlarının tespit edilmesi üzerine gerekli çalışmalara başlandı. 43,5 metre yüksekliğindeki çelik platform sisteminin inşasına başlanacak ve bu çalışmaların güvenliğini sağlamak üzere kule vinç kuruluyor” ifadelerini kullandı.

GÜÇLENDİRME İHTİYACI

Bakan Ersoy, “Yapının deprem güvenliği açısından yapılan kapsamlı analizler sonucunda kubbede güçlendirme ihtiyacı belirlendi. İlgili güçlendirme uygulamaları, iç yüzeydeki mozaik kaplama özenle korunarak dış yüzeyden gerçekleştirilecektir. Tüm kurşun kaplamaların onarımı ve değiştirilmesi de zorunlu hale geldi” dedi. Tüm bu süreçlerin, bilim kurulunun denetiminde sürdüğünü vurguladı.

AYASOFYA’YA OLAN İLGİ

Son olarak, Ziyaretçi sayısı hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, “5 yıl içerisinde yaklaşık 40 milyona yakın kişi Ayasofya’yı ziyaret etti. Bu durum bizim için bir gurur kaynağı. Ayasofya-yı Kebir Camii, inşallah gelecekte mutlaka ihtişamıyla ziyaretçilerini karşılamaya devam edecektir” diye belirtti. Aynı zamanda, “Bu vesileyle, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden açılışmasına vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuşarak, projeye destek veren herkese teşekkür etti.