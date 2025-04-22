Ayaz T., Silahlı Saldırıda Yaralandı

ADANA’DA SILAHLI SALDIRI OLDU

Adana’da, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil sürücüsü olan Ayaz T., motosikletle yanına yaklaşan iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Ayaz T., direksiyon başında yığılırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olay, saat 21.30 civarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti.

OLAY ANINDAKİ SALDIRI

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsü Ayaz T., yanına motosikletle yaklaşan iki kişiden biri tarafından silah ile saldırıya uğradı. Motosikletten inen saldırgan, tabancayla açtığı ateşle Ayaz T.’yi karın ve bacak bölgelerinden vurdu. Saldırganlar, motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların acil durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Ayaz T.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın ardındaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.