Ayaz T., Silahlı Saldırıya Uğradı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’da trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü Ayaz T., motosikletle yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısı sonucunda ağır yaralandı. Ayaz T. direksiyon başında yığılırken, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar hızlandırıldı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti.

SALDIRI ANI

Otomobil sürücüsü Ayaz T., kırmızı ışıkta beklemekteyken motosikletle yanına gelen iki kişiden birinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Motosikletten inen saldırgan, tabancayla ateş açarak Ayaz T.’yi karın ve bacak bölgesinden yaraladı. Saldırganlar, olayın ardından motosikletle hızla kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Ayaz T., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.