Ayaz T. Trafik Işıklarında Yaralandı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI OLDU

Adana’da, trafik ışıklarında duran otomobil sürücüsü Ayaz T., motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahlı bir saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ayaz T., direksiyon başında yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için polis tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı. Olay, saat 21.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti.

OLAY ANI VE SALDIRGANLARIN KAÇIŞI

Ayaz T., kırmızı ışıkta beklediği esnada motosikletle yanına yaklaşan kişilerden biri tarafından hedef alındı. Motosikletten inerek tabancayla ateş eden saldırgan, Ayaz T.’yi karın ve bacak bölgesinden vurduktan sonra, motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS MÜDAHALESİ

Olayın gerçekleşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Ayaz T., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.