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Aybastı’da Kavga Çıktı, İnceleme Sürüyor

AYBASTI İLÇESİNDEKİ KAVGAYA NEDEN OLAN OLAY

Ordu’daki Aybastı ilçesinde, 2018 yılında eşinden boşanan 35 yaşındaki Hamide Ö., Kurban Bayramı’nda babalarının velayeti altında bulunan iki çocuğunu görmek istedi. Hamide Ö., eski eşi Bekir Y.’nin akrabalarıyla 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda bir araya geldi.

SOYAĞACINDA DÖNEN SÖZLÜ TARTIŞMA VE KAVGA

İlk etapta yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu duruma Bekir Y. de müdahale ederek, eski eşinin kardeşi Habibe Ö.’ne doğru koştu ve ona tekme ile yumruk atmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavga, çevredeki bazı vatandaşların da katılımıyla daha da yayıldı. Olay anları, o sırada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Şu an olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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