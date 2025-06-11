Aybastı’da Kavgaya Dönüşen Tartışma Meydana Geldi

KAVGANIN BAŞLANGICI

2018 yılında boşanan bir çiftin ve onların yakınlarının sokakta başladığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Olay, 7 Haziran’da Ordu’nun Aybastı ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nda gerçekleşti. Hamide Ö. (35), Kurban Bayramı nedeniyle, velayeti babasında olan iki çocuğunu görmek için eski eşi Bekir Y. (36) ile karşılaştı.

KAOSA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Durumun gerilimi arttıkça Hamide Ö. ile Bekir Y.’nin akrabaları arasında yaşanan sözlü tartışma, bir anda kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö.’nün üzerine doğru koşarak, ona tekme ve yumruk atıyor. İkili arasında gelişen bu çatışma, kısa sürede daha fazla kişinin katılımıyla büyüyor.

OlayIN BELGELENMESİ

Sokakta meydana gelen bu kavga, çevredekiler tarafından görüntüleniyor. Kavga anları cep telefonuyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. Kavganın nedeninin ve tarafların durumunun netleşmesi için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.