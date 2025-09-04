Ayberk Kurtuluş, Hilal Özdemir’i öldürdü

OLAYIN DETAYLARI

Sarıyer’de 30 Ağustos’ta meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki bir kafede eski kız arkadaşı 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurarak hayatına son verdikten sonra intihar etti. Kullanılan silahın, ruhsatsız bir tabanca olduğu ve bunun kurusıkıdan bozma olduğu tespit edildi. Kurtuluş’un poliste 24 kayıtlı suçu bulunduğu öğrenildi. Kampüse giriş yaptığı sırada güvenlik görevlilerine, “Düğüne geldim” diye söyleyerek içeriye girdiği ve bu nedenle aranmadığı bilgisi elde edildi. Kurtuluş’un aynı gün 2 kez kampüse girdiği anların görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Olay, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sularında gerçekleşti. Kurtuluş, Özdemir’i tartışmanın ardından öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. İki gencin cansız bedenleri, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İDDİALAR VE İLETİŞİM

Bir süredir Hilal Özdemir'in Kurtuluş'tan ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un bunu kabul etmeyip genç kızı takip ettiği iddiaları öne çıktı. Olay günü Kurtuluş'un Özdemir'i arayıp, "Son bir kez görüşelim" dediği ve Özdemir'in de çalıştığı kafeye gelmesini önerdiği belirtildi. Kurtuluş, kampüse gelerek arama yapılmadan içeri girmeyi başardı. Özdemir, iş yerinde yarı zamanlı olarak görev yapıyordu, Kurtuluş'un güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girmesi dikkat çekti. Yapılan soruşturma sonucunda, Kurtuluş'un 24 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İKİ KEZ KAMPÜSE GİRDİ

Öğle saatlerindeki bir buluşmada, Özdemir ve Kurtuluş’un tartıştığı, bu sırada yanlarına bir başka kadının geldiği ve Kurtuluş’u iterek uzaklaştığı bilgisi alındı. Akşamüstü Kurtuluş’un kampüse tekrar geldiği ve güvenlik görevlilerine gene “Düğüne geldim” diyerek ikinci kez aranmadığı ortaya çıktı. Tekrar Özdemir’i yanına çağıran Kurtuluş, çıkan tartışma esnasında genç kızı başından vurup, ardından da intihar etti.

KAMERADA YAKALANAN ANLAR

Öte yandan, Ayberk Kurtuluş’un kampüse girdiği anların güvenlik kameralarına yansıdığı da öğrenildi. Kurtuluş’tan önce gelen aracın güvenlik noktasında bir süre bekletildiği, güvenlik görevlilerince sorular sorulurken Kurtuluş’un neredeyse aracını durdurmadan birkaç kelime söyleyip yoluna devam ettiği görüntülerde tespit edildi.