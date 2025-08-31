Ayberk Kurtuluş, Hilal Özdemir’i öldürdü

GENÇ KIZA YAPILAN SALDIRI VE İNTİHAR OLAYI

Sarıyer’de 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, üniversitenin kampüsündeki bir kafede 15 yaşındaki eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’i silahla vurarak öldürdü. Ardından intihar eden Kurtuluş’un kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu ve kuru sıkıdan bozma bir silah olduğu belirlendi. Poliste daha önce 24 suç kaydı bulunan Kurtuluş’un kampüse, kapıdaki güvenlik görevlilerine ‘Düğüne geldim’ diyerek girdiği tespit edildi. Özdemir’e, ‘Son kez konuşalım’ diyerek çağrıda bulunduğu öğrenildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisindeki kafede meydana geldi. Kurtuluş, Özdemir’i silahla öldürdükten sonra aynı silah ile intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hem Özdemir’in hem de Kurtuluş’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi. Özdemir ve Kurtuluş’un cansız bedenleri, gerekli incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YALAN SÖYLEDİ

Hilal Özdemir’in bir süre önce Kurtuluş’tan ayrılmak istediği, ancak Kurtuluş’un takıntı haline getirip onu takip ettiği iddia ediliyor. Özdemir’in ailesiyle durumu paylaştıktan sonra Gaziosmanpaşa’daki okulundan kaydının alınıp Kağıthane’deki bir devlet okuluna kaydının yapıldığı öğrenildi. Olay günü Özdemir’i arayan Kurtuluş’un, ‘Son bir kez görüşelim’ dediği belirtildi. Özdemir, çalıştığı kafeyi Kurtuluş’a iletti ve Kurtuluş, bu bilgiyle kampüs girişine gelerek güvenlik görevlilerine ‘Düğüne geldim’ diyerek girdi.

TARTIŞMA VE SONUÇLARI

Özdemir ile Kurtuluş’un buluşup tartıştıkları, bu esnada başka bir kadının Kurtuluş’u itmesi üzerine Kurtuluş’un aracına binip ayrıldığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar kampüse gelen Kurtuluş, güvenlik görevlilerine aynı gerekçeyi sunarak bir kez daha içeri girdi. Özdemir’i yanına çağıran Kurtuluş, yaşanan tartışma sırasında genç kızı başından vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu ve Kurtuluş’un yalan beyanda bulunarak içeri girdiği tespit edildi.

ULUSAL KONUŞMALAR VE ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılıkla iş birliği yapmaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.