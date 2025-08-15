Aybike Öz, Kendi İşletmesini Kurdu

GENÇ GİRİŞİMCİ ÖRNEK OLDU

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2023’te mezun olan Aybike Öz, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki Yeşilçiftlik beldesinde küçükbaş hayvancılık işletmesi kurarak gençlere ilham kaynağı oldu. Mezuniyetinin ardından bir müddet hayvancılık işletmesinde çalışan Öz, özel sektördeki çalışma koşullarından memnun kalmadığı için kendi işini yapmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının sunduğu kırsal kalkınma desteklerini inceleyen Öz, bu desteklerden faydalanmak için proje hazırladı ve girişimcilik konusunda örnek bir model geliştirdi. Öz, kendi küçükbaş hayvancılık işletmesini kurarak koyun sütü ve kırmızı et üretimi hedefliyor. Özellikle koyun sütü tüketimini artırmayı amaçlayan Öz, “Hedeflerim özel sektörle uyuşmuyor, bu yüzden kendi işimi yapmak istedim” diye belirtiyor.

KENDİ İŞİNİ KURDU

Kırsal kalkınma destekleri ile Yeşilçiftlik’te ailesinden kalan bir alana çadır kuran Öz, içeride gerekli alet ve ekipmanları temin etti. Ziraat Bankasından aldığı hayvancılık kredisi ile 40 adet gebe koyun edindiğini ifade eden Öz, koyunların doğum yaptığını dile getirdi. “22 erkek ve 23 dişi kuzum oldu. Biraz büyüdükten sonra 22 erkeği satıp dişileri kendi sürümü büyütmek adına damızlık olarak kullanacağım. Bu koyunlarla ilgilenirken Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin destek programına başvurarak etçil merinos koyunu da aldım.” şeklinde konuşan Öz, koyun sütü ve ürünlerinin üretimine odaklandığını belirtti. Bölgedeki koyun sütü tüketiminin düşük olduğunu düşündüğünü vurgulayan Öz, hijyenik şartlarda sağıldığında koyun sütünün kokusuz ve keyifle tüketilebileceğini ekliyor.

Şu an çiğ sütü 60 liradan, yaptığı koyun sütü yoğurdunu 100 ve peynirini 400 liradan sattığını belirten Öz, “Veteriner hekim olduğum için daha titiz davranıyorum. İnsana geçecek hastalık yapıcı etkenlerden uzak durarak insan sağlığını tehdit etmeden mesleğimin tüm bilgilerini kullanarak üretim yapıyorum. Ben bir başlangıç yaptım ve bölgede koyun sütünün daha fazla tüketilmesini istiyorum.” ifadesini kullandı. Koyun sütü ve kırmızı et üreterek ekonomiye katkıda bulunmayı da amaçladığını dile getiren Öz, tüm doğum ve gebelik takiplerini kendisinin yaptığını belirtiyor. “Bu işi yapmak isteyenlere şunu söylemek isterim; sağlık giderleri toplam giderlerin sadece yüzde 2’sini oluşturuyor. Dışardan veteriner hekim çağırsalar işlerini rahatlıkla yürütebilirler.” dedi.

İŞLETME YATIRIMI BÜYÜK

Kendi mesleki bilgisinden yararlandığını ifade eden Öz, işletmesinin 1 milyon 400 bin liraya mal olduğunu belirtti. “Çadır ve beton zemin tercih ettim. Sağım sistemim, kırkım makinelerim ve diğer ekipmanlarım ile bu miktarda bir harcama yaptık ama bunun yarısını hibe olarak geri aldım.” diyen Öz, sürümünü daha da büyütmek arzusunda. Koyun sütüne ve ürünlerine olan ilgide bir artış olursa işlerinin çok daha kolay yürütüleceğini vurguladı.