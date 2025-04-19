Aybike Sağlam Taşkın, 29 Yaşında

Aybike Sağlam Taşkın Kimdir?

29 yaşındaki Aybike Sağlam Taşkın, Türkiye’nin önde gelen yeme-içme markalarından Kirpi Restaurant Zinciri’nin Marka Müdürü olarak dikkat çekiyor. Bu görevi çerçevesinde, markanın kurumsal kimliğine, pazarlama stratejilerine, sosyal medya yönetimine ve müşteri ilişkilerine yönelik birçok alanda aktif bir rol üstleniyor. Taşkın, gastronomi sektöründeki genç yaşta yöneticilik pozisyonuna gelmesi ile tanınmakta; disiplinli çalışma ilkeleri ve sektörel vizyonu ile modern marka yönetimine dair gerçekleştirdiği çalışmalar, alanındaki profesyoneller tarafından takdir ediliyor.

Gözlerden Uzak Kaza

19 Nisan 2025’te, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki Sazak Mahallesi’nde gerçekleşen trafik kazasında, Y.U.K. yönetimindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Bu kazada Aybike Sağlam Taşkın ve ünlü oyuncu Berk Atan yaralandı. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, Taşkın’ın omurga kemiğinde kırık (vertebra fraktürü) olduğu belirlendi.

Sağlık Durumu ve Operasyon Süreci

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Aybike Sağlam Taşkın, saat 23.30’da başarılı bir operasyon geçirdi. Beyin Cerrahi 1 Servisi’nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip edilmektedir. Genel sağlık durumu stabil olarak bildiriliyor. Taşkın’ın iyileşme süreci, hem iş dünyası hem de sevenleri tarafından yakından takip edilmekte.