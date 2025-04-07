Aybüke Albere, İzmirli Şarkıcıdır

AYBÜKE ALBERE HAKKINDA

Çarpıcı tespitleri ve dikkat çekici yorumlarıyla katıldığı programlarda öne çıkan Aybüke Albere hakkında pek çok araştırma yapılıyor. Aybüke Albere kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Detaylı olarak Aybüke Albere’nin hayatını ve biyografisini inceleyelim. 25 Nisan 1990 tarihinde İzmir’de doğan Aybüke Albere, aynı zamanda bir şarkıcı ve söz yazarıdır.

MÜZİK YOLCULUĞU

Lise yıllarında kendi müzik grubunu kurarak 14 yaşından itibaren müzisyen olma hayalini gerçekleştirmeye başlayan Albere, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinde eğitim alarak mezun olmuştur. Müzik kariyerine adım atmak için İstanbul’a taşınan Albere, bir süre Murat Boz’a vokalistlik yapmış ve farklı mekanlarda sahne almıştır.

2014 yılında “O Ses Türkiye” yarışmasına katılan Aybüke Albere, Ajda Pekkan’ın “Yaz Yaz Yaz” parçasını seslendirmiş ve ne yazık ki jüri üyelerinden kimseyi döndürememiştir. İlk single çalışması “Ne Diyorsan”ı Bon Prodüksiyon etiketi ile dinleyicileriyle buluşturan Albere, ardından “Öpücem”, “Korkmam Ben” ve “Yak” gibi parçalarla müzik kariyerine devam etmiştir. Özellikle “Yak” isimli şarkısı, Edis ve Serhat Şensesli tarafından yazılmıştır.