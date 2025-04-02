Aybüke Pusat’a Ünlü İsimlerden Destek

Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden destek paylaşımı yaptı. Pusat’ın sevgilisi olan ve aynı zamanda oyuncu olan Furkan Andıç, sevgilisini destekleyen bir gönderi paylaştı.

FURKAN ANDIÇ’IN HAYATI

Furkan Andıç, 4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1,9 metre boyunda olan Andıç, ilkokul ve liseyi Ataşehir’de tamamladıktan sonra 2007 yılında liseden mezun oldu. Ardından Ukrayna’ya giderek Kiev Politeknik Üniversitesi’nde hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci yılında ekonomi bölümünde okuma fırsatı buldu, ancak eğitim sistemindeki denklik koşulları yüzünden İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde öğrenci olduktan sonra, 2011-2012 eğitim yılında Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı.

Furkan Andıç, kariyerine birçok reklam filminde rol alarak başladı. 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisinde Mert karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerinde önemli bir adım attı. Ertesi yıl, Kanal D’de yayımlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde “Levent” rolünü üstlenerek izleyicilerin dikkatini çekti. 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde “Selim İnan” karakterini canlandırdı. 2013 yılında Yağmurdan Kaçarken dizisinde Harun rolünü oynamasının ardından, 2015 yılında atv’de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde “Gökhan” karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Aşk Ekmek Hayaller dizisinde de rol aldı. 2016 yılında Kanal D’de yayımlanan Tatlı İntikam dizisinde “Sinan” karakterini canlandırdıktan sonra, 2017’de Meryem dizisinde “Savaş” karakterini üstlendi.

SON PROJELERİ

2019 yılında FOX’ta yayımlanan Her Yerde Sen dizisinde Demir Erendil karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı yıl Kardeş Çocukları dizisinde Volkan karakterini canlandırdığı projede yer aldı. 2020 yılında Kanal D’de yayımlanan Çatı Katı Aşk dizisinde “Ateş Avcı” karakteriyle dikkat çekti. 2021 yılında Damat Takımı adlı filmde rol aldı. Son olarak 2023 yılında dijital platformlarda yayımlanan Bozkır dizisinde Payidar karakterini canlandırıyor ve Yıldızlar Bana Uzak filminde Kadir rolünü üstlenmiş durumda. 2024 yılında Cadı filminde de görev alacak.