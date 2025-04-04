Aybüke Pusat’ın Sahne Revizyonuyla Dizide Kalacak

AYBÜKE PUSET’IN STOK SAHNELERİ SONAERMAYACAK

TRT’nin Teşkilat dizisiyle yollarını ayıran Aybüke Pusat’ın çektiği sahneler silinmeyecek. Yapım şirketi Tims&B, oyuncunun önceden çektiği sahnelerin senaryo revizyonuyla dizide kalacağını ve eksik sahnelerin tamamlanacağını duyurdu. Bu durum, hayranlar için sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

NESLİHAN KARAKTERİNİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ilettiği bilgilere göre, dizideki Neslihan karakterinin akıbeti henüz belli değil. Şu an için bu karakterin yerine yeni bir oyuncu almanın gündemde olmadığı ifade ediliyor. Dizinin fazlasıyla dikkat çekmesi, mevcut karakterlerin geleceği hakkında merak uyandırmaya devam ediyor.

6. SEZON ÇEKİMLERİ PLANA ALINIYOR

Teşkilat dizisi, başarısını sürdürdüğü takdirde 6. sezon çekimlerinin de planlandığı aktarıldı. Bu gelişmeler, dizi severler için heyecan verici bir haber niteliği taşıyor. Dizi, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ettikçe gelecek sezonlar için hazırlıklar da artabilir.