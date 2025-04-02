Aybüke Pusat’ın Teşkilat Dizisinden Ayrılışı

AYBÜKE PUSAT’IN BOYKOT ÇAĞRISINA DESTEK

Sosyal medya hesaplarından “ekonomik boykot” çağrılarına destek veren Aybüke Pusat, bu paylaşımla büyük bir yankı uyandırdı. Bu olayın ardından, “Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?” sorusu hem izleyiciler hem de basın tarafından sıkça gündeme getirilmeye başlandı. TRT’den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

DİZİDE NEDEN YER ALMIYOR?

Aybüke Pusat’ın TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Son günlerde Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapılmış boykot çağrısı, çeşitli tepkileri beraberinde getirmiş ve bu durum, dizideki geleceğiyle ilgili spekülasyonlara yol açmıştır. Gazeteci Cem Küçük, Pusat’ın bu paylaşımına sert bir yanıt vererek TRT Genel Müdürü’ne oyuncunun diziden ayrılması konusunda bir çağrı yapmıştır. Aybüke Pusat, “ekonomik boykot” çağrılarına destek veren bu paylaşımından sonra, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştır.