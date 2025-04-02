Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Ayrıldı

AYBÜKE PUSAT IN DISKALİFİYESİ

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısı sonrasında diziden çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sobacı, paylaşımında “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır” ifadelerine yer verdi.

BOYKOT ÇAĞRISI ETKİ YARATTI

Aybüke Pusat, 2 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek tüketim boykotu için Instagram hesabından “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” paylaşımı yapmıştı ve bu çağrı sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Ancak paylaşımı, iktidara yakın çevrelerden sert tepkiler alarak Pusat’ın TRT’den kovulması yönünde çağrılar yapılmasına yol açtı. Oyuncu, gelen baskılara karşı paylaşımını sildi.

TARTIŞMALAR DERİNLEŞTİ

Pusat’ın boykot çağrısı, toplumda hem destek hem de eleştirilerle karşılandı. Bazı insanlar sanatçının ifade özgürlüğünü savunsa da, bazı sosyal medya kullanıcıları ve yorumcular, TRT gibi kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurumda çalışıp böyle bir çağrı yapmasını “ihanet” olarak değerlendirdi. Yaşanan tartışmaların ardından TRT, hızlı bir şekilde Pusat ile yollarını ayırmaya karar verdi.