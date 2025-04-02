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Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Çıkarıldı Mı?

AYBÜKE PUSAT’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerindeki paylaşımı sonrası başlayan spekülasyonlar, oyuncunun Teşkilat dizisindeki durumu hakkında tartışmaları artırdı. Bazı medya mensuplarının bu konuyla ilgili yaptığı yorumlar, “Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden çıkarıldı mı?” sorusunu gündemin ön sıralarına taşıdı. Oyuncunun hayranları ise bu durumla ilgili resmi bir açıklama bekliyor.

DİZİDEN AYRILIĞA DAİR RESMİ AÇIKLAMA YOK

Aybüke Pusat’ın TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrılıp ayrılmadığına dair şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Pusat’ın son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı, farklı tepkiler almış ve bu durum dizideki geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Gazeteci Cem Küçük, Pusat’ın bu paylaşımına karşılık vererek TRT Genel Müdürü’ne oyuncunun diziden ayrılması yönünde bir çağrıda bulunmuş durumda.

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