Aybüke Pusat Teşkilat’tan Çıkarıldı

CHP GENEL BAŞKANI BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısını gündeme getirdi. Bu çağrıya, TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da katıldı. Sosyal medya üzerinde boykot çağrısının yarattığı tartışmalar sonucunda, bazı kullanıcılar Pusat’ın TRT dizisinden çıkarılmasını talep etti. Tepkiler sonrasında Aybüke Pusat, dizinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT GENEL MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMASI

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” diyerek Aybüke Pusat’ın diziden çıkarıldığını aktardı. Pusat’ın diziden çıkarılmasına sosyal medyada farklı tepkiler gösterilirken, ünlü komedyen Cem Yılmaz da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CEM YILMAZ’DAN TRT’YE SERT MESAJ

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında, TRT’ye yönelik yazdığı mesajda, “Sevgili takipçilerim, devletimizin kanalı TRT’nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver, tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mu yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT, bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT’de çalışmasın demek oluyor bu!” ifadelerini kullandı. Yılmaz, “İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?” diyerek düşüncelerini dile getirdi.