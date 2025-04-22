Aybüke Pusat, TRT’den çıkarıldı

Oyuncu Aybüke Pusat, yaptığı boykot paylaşımı sonrasında TRT’de yayınlanan ‘Teşkilat’ dizisinin kadrosundan çıkarıldı. O günden bu yana sessizliğini korurken, Teşkilat dizisinin yapımcısı Timur Savcı, Aybüke Pusat’ın kadro dışı kalması hakkında ilk kez konuştu. Savcı, “TRT’nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu ‘boykot yapın bu kanalı izlemeyin’ deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler” ifadelerini kullandı.

BOYKOTUN SONUCU OLARAK KADRO DIŞI

Timur Savcı, “Bugün bütün piyasa ve gazeteciler biliyor. TRT’ye iş yapıyorsanız o bir devlet kanalı, olumlu ya da olumsuz kırmızı ya da beyaz herhangi bir toplumsal siyasal mesele ile ilgili lütfen bir şey paylaşmayın” şeklinde konuştu. Bunun nedeninin, TRT’nin herhangi bir tarafı üzmemeye özen göstermesi olduğunu belirtti. Savcı, “TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir, önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok” dedi.

AYBÜKE’YE YENİ FIRSATLAR SUNULDU

Yapımcı Timur Savcı, Aybüke Pusat’ın geleceğiyle ilgili olarak “Bizim Aybüke’yle sıkıntımızın olması için hiçbir sebep yok. Aybüke’nin gideceği dönemde bile bütün ekiple ve oyuncuyla konuşup onların duyguları ve ne yapmak istedikleriyle ilgili o süreçleri yönettik” açıklamasında bulundu. Aybüke’nin kendisiyle yıllardır çalıştıkları ve başarılı bir oyuncu olduğunu ifade eden Savcı, “Ama insanlar ekstra bir mağdur durumu oluşturuyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu TRT’nin doğal olarak tercihi ve iktisadı buna da bizim yapabileceğimiz bir şey yok” şeklinde konuştu.

SİYASİ AMAÇLA YAPILDIĞI İDDİALARI

Timur Savcı, Aybüke Pusat’ın amacının siyasi olmadığını belirterek, TRT’nin Aybüke’ye alternatifler sunduğunu ve bir açıklama paylaşmasını istediğini bildirdi. Fakat Aybüke’nin bu seçenekten yararlanmadığını kaydetti. “Daha önce de paylaşımları vardı, TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için” diyen Savcı, sosyal medya üzerinden oluşturulan kahramanlar ve öcülerin gerçeklerle yüzleşeceğini belirtti. “Bu kimsenin haklı çıkamayacağı bir konu. Ben bu kavgaların bir parçası olarak görmüyorum” dedi. Türkiye’de birçok kanalla çalıştığını ifade eden Savcı, “Ben bir taraf değilim” şeklinde konuştu.