Aybüke Pusat TRT Dizisinden Çıkarıldı

CHP’DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “tüketimden gelen güçlerini” kullanacaklarını belirterek bir boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya, TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısını duyurdu. Ancak, bu paylaşımdan dolayı hedef gösterilince duyurusunu sildi.

PUSAT’IN DİZİDEN ÇIKARILMASI

Sosyal medyada boykot çağrısı nedeniyle Aybüke Pusat’a tepki gösteren kullanıcılar, oyuncunun TRT dizisinden çıkarılmasını talep etti. Bu tepkilerin ardından Pusat, Teşkilat dizisinden ayrıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT’nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir.”

DİZİ YAPIMINDAKİ İLKELER

Sobacı, “TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler. Milletimizi temsil eden TRT’nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan, ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.” dedi.

GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

Ayrıca, “Bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT’yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.” ifadesini kullandı. Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun bu tür paylaşımların, TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmadığını vurguladı. Sobacı, dizinin senaryosunda revize yapılacağını da sözlerine ekledi. “Benzeri durumlar için gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştu.