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Aybüke Pusat: Ücretim Hakkımı Yansıtıyor

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BAKIN YAPMADAN DIŞARI ÇIKMIYOR

Etkinlikte basın mensuplarıyla buluşan oyuncu, kendisine yöneltilen güzellik sırlarıyla ilgili sorulara “Bol su içiyorum. Doğal besinler tüketiyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum” yanıtını verdi. Arkadaşlarının ona “bakım perisi” adını taktığını ifade eden Pusat, “Bakım yapmadan dışarı çıkmam. Çok seviyorum. Öz bakımı, özveriyi ve öz sevgiyi önemsediğim için insanlara da öyle yaklaşıyorum” şeklinde konuştu.

HAK ETTİĞİM ÜCRETİ ALIYORUM

Son dönemlerde hem bir dizi hem de bir tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşan Aybüke Pusat, oyuncuların bölüm başı ücretlerinin gündeme gelmesi üzerine “Ben hak ettiğim bir ücret aldığımı düşünüyorum. Hakkım tam anlamıyla teslim ediliyor” dedi.

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