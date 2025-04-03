Aybüke Pusat Yeni Diziye Dahil Oldu

TEŞKİLAT DİZİSİNDEKİ KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ

TRT 1’in popüler dizisi Teşkilat’ta önemli kadro değişiklikleri yaşanıyor. Dizide yer alan Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı nedeniyle dizinin ekibinden çıkarıldı. Pusat, dizinin dördüncü sezonunda Neslihan Erdemsoy karakteri ile kadroya katılmıştı, ancak yapılan açıklama ile diziden ayrılması söz konusu oldu.

AYBÜKE PUSTAT’IN AYRILIĞI VE YENİ GELİŞMELER

Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden aniden çıkarılması sonrası, dizinin rekortmen statüsü ve kadrosunda büyük bir revizyon yapılma süreci başlayacak. Pusat’ın hangi projede yer alacağı ise izleyiciler ve medya için merak konusu olurken, kulislerde çeşitli heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.