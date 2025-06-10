Aybüke Yalçın’ın Anma Töreni Yapıldı

ŞEHİT ÖĞRETMENİN ANMA TÖRENİ

Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum’un Osmancık ilçesinde anıldı. İlk görevi sırasında Kozluk’ta 7 ay öğretmenlik yaptıktan sonra, 9 Haziran 2017’de karne dağıtımının ardından evine dönerken teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın, memleketi Osmancık’taki kabri başında anma törenine tabi tutuldu. Törene, Yalçın’ın babası Sadık Yalçın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile öğrenciler katıldı.

HATİM VE DUA TÖRENİ

Törende, Şenay Aybüke Yalçın’ın şehadetinin 8. yıl dönümü dolayısıyla 8 hatim okutularak dua edildi. Ayrıca, Aybüke öğretmenin mezarı çiçeklerle süslenerek sulandı ve Kur’an-ı Kerim okundu. Baba Sadık Yalçın, kızının vefatının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen aile olarak kendilerinin hala üzgün olduklarını dile getirdi. Türkiye’de Aybüke öğretmen gibi yaklaşık 200 öğretmenin şehit olduğunu belirten Yalçın, “Aybüke öğretmen gibi bilinen şehitlerimiz var. Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Yattıkları yer nur olsun. Mekanları cennet olsun.” dedi. Türk milletinin kendilerine gösterdiği sevgiden dolayı sonsuz mutlu olduklarını vurgulayan Yalçın, “Milletimize teşekkür ediyorum. Müslüman Türk milleti gerçekten necip bir millet.” ifadelerini kullandı.

VALİ YARDIMCISINDAN ANMA MESAJI

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da Aybüke öğretmenin ilk görev yerinin önemine vurgu yaparak, “Umut ediyoruz ve inanıyoruz ki onun gerçekleştirmek istediği ideallerini, yarım kalan hayallerini yine onun gibi kıymetli öğretmen arkadaşlarımızın yetiştirdiği genç nesiller gerçekleştirecek.” açıklamasını yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, başta Şenay öğretmen olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canını veren tüm şehitleri saygıyla andı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle yad etti. Gelgör, Aybüke öğretmenin hatırasını yaşatmak amacıyla adının ilçedeki park ve binalara verildiğini belirtti.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler Zeren Yonar ve İpek Akyürek, Aybüke öğretmenle empati kurarak, onun gibi birer öğretmen olmak istediklerini ve onun izinden gideceklerini ifade etti.