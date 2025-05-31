Aybun Belediyespor Olağan Genel Kurul Yapacak

LİDER DURUMDAN KONGREYE GİDİYOR

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta bu sezon lider olmasına rağmen, şampiyonluğu evinde son hafta kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor, ardından Antalya’daki Play-Off finalinde Kahramanmaraş İstiklalspor’a karşı 3-1’lik bir sonuçla çifte üzüntü yaşıyor. Bu nedenle kulüp, olağan genel kurula gitme kararı aldı.

GENEL KURUL TARİHİ

Kırmızı-beyazlıların yapılacak olan genel kurulu, 23 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa, yönetim yeniden 30 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte seçilecek.